Cosa ti aspetti da The Frozen Wilds, prima espansione di Horizon Zero Dawn?

Guerrilla Games e Sony Interactive Entertainment hanno annunciato ieri la data di uscita di The Frozen Wilds, prima espansione di Horizon Zero Dawn. Il DLC sarà disponibile a partire dal 7 novembre, e sebbene il team di sviluppo non abbia condiviso molti dettagli in merito alla trama, sappiamo che la protagonista Aloy esplorerà terre gelide, alla scoperta di segreti non meglio precisati.



E voi, giocherete The Frozen Wilds? Cosa vi aspettate dall'espansione?