Quale aspetto di Horizon Zero Dawn ti attira maggiormente?

Tra pochi giorni sarà finalmente disponibile Horizon Zero Dawn, ambizioso titolo sviluppato da Guerrilla Games in esclusiva per PlayStation 4. Stando alle prime opinioni diffuse in rete da parte di coloro che hanno avuto modo di provare in anteprima il gioco, sembra che lo studio abbia davvero fatto un ottimo lavoro: nelle prime recensioni diffuse in rete, Horizon Zero Dawn ha ottenuto riscontri più che positivi, e tra gli aspetti maggiormente lodati troviamo la vastità del mondo, il comparto grafico e tecnico, l'immersione nella storia e l'interazione con i diversi elementi del gameplay.



Non c'è da stupirsi, quindi, se siano in molti gli utenti interessati a questo gioco, che hanno deciso di preordinarlo per poterlo avere al day one. E voi, cosa ne pensate di Horizon Zero Dawn? Qual è l'elemento che vi attira di più del gioco, in attesa di poterlo giocare?