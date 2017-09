Cosa ti sta piacendo di più in Destiny 2?

Dopo una lunga attesa, finalmente Destiny 2 è arrivato su PS4 e Xbox One. Gli utenti PC dovranno pazientare ancora un po', fino a ottobre, ma intanto i server sono già stati presi d'assalto da "milioni di Guardiani", come ci fa sapere Bungie. Nelle prossime settimane lo studio darà il via anche a Prove e Raid, venerdì 15 settembre anche Xur farà il suo ritorno in Destiny 2 e sono previsti tantissimi nuovi contenuti in arrivo durante il mese corrente e in quelli successivi successivi.



A una settimana dal lancio, ti chiediamo, quale aspetto di Destiny 2 ti sta coinvolgendo maggiormente?