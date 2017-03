Cosa ti sta piacendo di più di NieR Automata?

Finalmente, l'attesa è terminata e NieR Automata è arrivato anche in Europa su PS4, mentre gli utenti PC dovranno attendere ancora qualche giorno (il gioco sarà disponibile su Steam dal 17 marzo). In rete si sono subito diffuse opinioni entusiastiche riguardo al nuovo titolo di Yoko Taro, ma il gioco è stato lodato anche dalla critica, ed ha ottenuto recensioni e consensi più che positivi.



Ciò che maggiormente viene lodato di NieR Automata è il suo gameplay, ma anche il design caratteristico che possiede e l'unicità degli ambienti, ma non sono da meno neppure il comparto tecnico del gioco e la varietà del sistema di battaglia. E voi, state giocando ad Automata? Qual è l'aspetto del gioco che vi sta piacendo di più?