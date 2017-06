Cosa ti sta piacendo di più in Tekken 7?

L'arrivo di Tekken 7 su console e PC è stato sicuramente accolto molto bene dai fan, che attendevano da molto tempo che questo nuovo capitolo dello storico picchiaduro di Bandai Namco lasciasse i sistemi arcade per approdare anche nelle case dei giocatori.



Nonostante siano stati segnalati alcuni problemi con i match online (che la compagnia ha intenzione di risolvere al più presto) in questa prima settimana dal lancio gli utenti hanno già avuto modo di godersi il gioco sia in modalità storia, che affrontando gli amici o i lottatori in tutto il globo. E voi, state giocando a Tekken 7? Qual è l'aspetto del gioco che vi sta piacendo di più?