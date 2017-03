Cosa ti sta piacendo di più di The Legend of Zelda: Breath of the Wild?

The Legend of Zelda: Breath of the Wild è sicuramente uno dei protagonisti indiscussi della line-up di lancio di Nintendo Switch, ma è anche uno dei più importanti giochi presenti nel parco titoli di WiiU. La stampa internazionale ha premiato il gioco con voti altissimi e recensioni entusiastiche, ed anche i pareri dei giocatori in rete dimostrano con quanta cura Nintendo abbia curato questo prodotto.



Il gioco possiede caratteristiche tradizionali della serie insieme ad elementi innovativi, offre ai giocatori un vasto mondo da esplorare e permette loro di cimentarsi in diverse sfide accompagnando Link nella sua avventura. E voi, avete avuto modo di giocare a The Legend of Zelda Breath of the Wild? Cosa vi sta piacendo di più del gioco?