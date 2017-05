Cosa vorresti che presentasse From Software all'E3 2017?

Ultimamente, in prossimità dell'E3, i rumor sui giochi che potrebbero essere presentati in occasione della fiera di Los Angeles e gli eventuali piani delle diverse compagnie. Risultano essere, però, piuttosto insistenti le voci riguardo a From Software, lo studio noto per lo sviluppo della serie Souls: mentre nelle scorse settimane si era vociferato il probabile annuncio di Bloodborne 2, di recente un nuovo rumor è comparso in rete. Sembrerebbe, infatti, che la compagnia non abbia intenzione di annunciare alcun nuovo capitolo della serie Souls, né un sequel di Bloodborne, ma bensì una nuova IP, che potrebbe intitolarsi Phantom Wail.



La cosa, naturalmente, non è stata confermata né commentata in via ufficiale, e si tratta comunque solo di rumor. Non mancano, d'altronde, i fan che pensano, o sperano, che lo studio annunci invece una versione remaster di Demon's Souls, o del primo capitolo di Dark Souls. Per saperne di più, dovremo necessariamente attendere l'E3, ma in attesa di avere notizie ufficiali, cosa ne pensate? Quale titolo vorreste che venisse annunciato da From Software?