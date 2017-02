Crash Bandicoot N. Sane Trilogy sarà un'esclusiva PS4 temporale: su quale piattaforma ti piacerebbe vederlo?

Stando a quanto emerso ieri da un Tweet di PlayStation Ireland, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, raccolta che includerà i primi tre capitoli della saga del marsupiale in HD, non sarà un'esclusiva PS4. Il messaggio, infatti, chiariva che il gioco arriverà prima su PS4 (ovvero, il 30 giugno 2017), ma ciò non esclude l'eventuale lancio del titolo anche su altre piattaforme: in poche parole, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy sarà un'esclusiva temporale di PlayStation 4, ma non assoluta.



Al momento, non sono state annunciate ulteriori piattaforme di destinazione, ma sul web i fan hanno iniziato a supporre che la richiestissima trilogia potrebbe essere destinata ad arrivare anche su Xbox One o PC. E voi, cosa ne pensate? A quale piattaforma, oltre PS4, vi piacerebbe che venisse destinata la raccolta?