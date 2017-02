La serie Dark Souls si concluderà con The Ringed City: sei soddisfatto?

Stando a quanto è emerso dai dettagli pubblicati di recente da From Software in merito a The Ringed City, seconda ed ultima espansione di Dark Souls 3, la serie si appresta alla sua definitiva conclusione. Questo DLC, infatti, dovrebbe porre termine al ciclo narrativo della saga e dare ai giocatori le ultime risposte sulla complessa lore del gioco, e lo stesso direttore Hidetaka Miyazaki ha affermato che preferirebbe vedere il suo team impegnato in qualcosa di nuovo, che vada oltre l'universo già esplorato con Dark Souls.



Alcuni fan, però, si sentono alquanto in disappunto di fronte a questa informazione, per diversi motivi; innanzitutto, i giocatori più affezionati vorrebbero nuovi capitoli della serie, con ulteriori approfondimenti su personaggi importanti, che richiederebbero più di un semplice DLC. Alcuni utenti, invece, preferirebbero giocare a nuovi titoli dello stesso genere sviluppati da From Software, come eventuali sequel di Bloodborne o Demon's Souls. E voi, da che parte state? Vi piacerebbe giocare a un sequel della serie o pensate che sia meglio che si concluda qui?