Destiny 2: su quale piattaforma giocherai il nuovo sparatutto Bungie?

Mancano ormai davvero pochissime ore al lancio di Destiny 2, sequel di uno dei titoli più popolari degli ultimi anni. A differenza del predecessore, il gioco sarà disponibile anche su PC Windows, versione che abbiamo avuto modo di provare recentemente e che godrà di varie migliorie tecniche rispetto alle edizioni per console, le quali saranno comunque pronte per sfruttare le potenzialità di Xbox One X e PlayStation 4 Pro (confermato, in questo caso, anche il supporto per l'HDR).



Su quale piattaforma giocherai Destiny 2? Opterai per la versione console oppure per l'edizione PC?