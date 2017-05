Di quale gioco della serie Final Fantasy vorresti un remake?

Di recente, Takeshi Kitano di Square Enix ha affermato che la serie di Final Fantasy potrebbe ricevere in futuro ulteriori versioni remake, in modo simile a quanto sta avvenendo con Final Fantasy VII. Secondo Kitano, infatti, rimasterizzare un gioco antecedente all'epoca PS2 potrebbe essere molto complicato, soprattutto per ottenere risultati di una qualità accettabile per gli standard attuali, e a quel punto sarebbe più probabile che la compagnia opti per un totale riadattamento. Naturalmente, al momento non c'è alcuna conferma ufficiale, e non sappiamo se Square Enix ha realmente già deciso di realizzare un altro remake dopo quello di Final Fantasy VII, ma di certo non è da escludere la possibilità che accada.



La serie di Final Fantasy, negli anni, ha presentato capitoli che sono rimasti nella storia dei videogiochi e che risultano tutt'ora tra i più popolari e apprezzati di sempre. Di seguito, trovate un elenco dei capitoli della serie usciti nell'epoca precedente a PS2, e quindi dei possibili "canditati" per un prossimo riadattamento, come suggerito da Takeshi Kitano: quale vi piacerebbe rivedere sulle console attuali in versione remake?