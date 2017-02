Final Fantasy XV si aggiorna con la patch 1.05: qual è la novità che preferisci?

A partire da ieri, è disponibile l'aggiornamento 1.05 per Final Fantasy XV: questo update implementa nel gioco diverse migliorie e novità, come ad esempio le missioni a tempo limitato, l'aumento del level cap ed il supporto per PS4 Pro.



Inoltre, la patch precede il "Booster Pack +" (scaricabile da oggi), che rende disponibili due accessori per la pesca e la spada Ragnarok per i giocatori in possesso del Season Pass. E voi, avete aggiornato Final Fantasy XV? Quale degli aspetti presenti nell'aggiornamento 1.05 vi piace di più?