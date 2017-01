Edizioni Limitate dei videogame: che genere di contenuti preferisci?

Come ben sappiamo, quando si tratta di acquistare un videogioco abbiamo quasi sempre la possibilità di scegliere tra edizioni standard o limitate. Queste ultime, seppur vendute a prezzo più alto, includono contenuti esclusivi, gadget o bonus digitali da utilizzare in game, dischi con le colonne sonore, artbook, custodie steelbook e spesso anche delle prestigiose action figure che ritraggono i personaggi del titolo in questione, adesivi, poster, e simili.



Esistono poi anche le Limited Edition digitali, le quali spesso includono, oltre a una serie di contenuti e DLC, il season pass del rispettivo gioco, e talvolta possono essere vantaggiose per chi preferisce il formato scaricabile a quello retail. Non tutti i giocatori, però, scelgono di acquistare queste edizioni, spesso per motivi di spazio o per il costo che può essere limitativo, ma alcune volte, più semplicemente, gli utenti non sono interessati al tipo di contenuti offerti. C'è chi preferisce bonus da scaricare e sfruttare nel gioco, chi è particolarmente legato alle colonne sonore, o chi invece le acquista solo se includono statuette o gadget particolari. E voi, che genere di Limited Edition preferite?