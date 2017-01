Eventi a tempo limitato nei videogiochi: cosa ne pensi?

Come alcuni di voi già sapranno, da oggi è disponibile il "Moogle Chocobo Carnival" in Final Fantasy XV, ovvero un evento a tempo limitato e a tema carnevalesco, che permetterà ai giocatori di visitare la città di Altissia con una veste diversa e divertirsi con minigiochi e attività secondarie create esclusivamente per l'occasione. Molti dei videogame più recenti non sono nuovi a questo tipo di trattamento: eventi simili vengono organizzati, ad esempio, anche per Overwatch, Hitman (con i bersagli speciali a tempo limitato) o con Destiny, e sono un must per i titoli MMO, come Final Fantasy XIV. Nella maggior parte dei casi, gli eventi a tempo limitato sono legati alle festività e vanno avanti per un determinato numero di giorni, durante i quali è possibile ottenere oggetti, costumi e varie ricompense altrimenti non ottenibili.



Per quanto questi eventi possano essere graditi a molti giocatori, anche per prolungare la giocabilità di un titolo, alcuni utenti non apprezzano questo tipo di iniziative, perché legate alle funzionalità online o per via della disponibilità limitata. E voi cosa ne pensate?