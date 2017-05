Far Cry 5 sarà ambientato nel Montana: cosa ne pensi?

A sorpresa, Ubisoft ha stupito i fan pubblicando quattro teaser trailer dedicati all'attesissimo Far Cry 5. Dai brevi filmati, purtroppo, non si intuiscono molti dettagli, ma sappiamo ora che il nuovo capitolo della serie sarà ambientato nello stato americano del Montana, e con più precisione nella contea immaginaria di "Hope County". Inoltre, nelle scorse ore sono emersi anche presunti dettagli sulla trama del gioco, che vedrebbe il protagonista intento a scappare da una setta religiosa estremista. In attesa del reveal ufficiale del gioco, fissato per il prossimo venerdì 26 maggio, cosa ne pensate dell'ambientazione di Far Cry 5?