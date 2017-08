Final Fantasy XV arriverà su PC: cosa ne pensi?

In occasione della Gamescom, che si sta tenendo in queste ore a Colonia, NVIDIA ha annunciato al pubblico l'arrivo di Final Fantasy XV Windows Edition. La notizia non giunge certo inaspettata, in quanto già il direttore Hajime Tabata aveva previsto che, con il tempo necessario, il gioco sarebbe potuto approdare anche su PC.



Per poter provare questa nuova edizione, però, sarà necessario attendere, perché l'uscita è prevista per i primi mesi del 2018. Cosa ne pensate di questa scelta di Square Enix? Portare Final Fantasy XV su computer è una buona mossa per voi?