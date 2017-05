Final Fantasy XV: cosa vorresti vedere nei prossimi aggiornamenti?

Di recente, Square Enix ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Final Fantasy XV che, oltre a migliorare le prestazioni del gioco e correggere alcuni bug, ha incluso nella sezione dei contenuti speciali un interessante sondaggio riguardo ai prossimi contenuti che potrebbero essere implementati nel gioco con un aggiornamento.



Le opzioni disponibili sono molte, e permettono ai giocatori di scegliere tra approfondimenti sui personaggi di Ardyn, Lunafreya e Cor Leonis, dettagli sulla storia della casata reale e sui sei Siderei del gioco, ma anche la possibilità di avere nuovi personaggi giocabili, come Aranea, Iris, e persino la misteriosa Gentiana. Non mancano opzioni riguardanti la disponibilità di nuove magie o il miglioramento delle armi ancestrali del principe, ma anche dettagli riguardanti le fasi finali del gioco, e anche un'ipotetica modalità difficile.



A detta di Square Enix, l'opzione più votata verrà realmente implementata nel gioco con un prossimo update, e si tratta davvero di una buona occasione per i fan, che potranno in questo modo esprimere la propria opinione ed influenzare le scelte della compagnia, che potrebbe quindi aggiungere a Final Fantasy XV dei contenuti che possano rimediare ad alcuni punti poco chiari della storia. Al momento, non sappiamo se Square Enix renderà pubblici i risultati del sondaggio, né quando questo aggiornamento, effettivamente, sarà disponibile, ma nel frattempo vi chiediamo: quali contenuti vorreste vedere in un prossimo update di Final Fantasy XV?