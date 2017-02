For Honor: completerai la campagna o ti dedicherai subito al multiplayer?

Da oggi, è finalmente disponibile nei negozi For Honor, nuovo titolo di Ubisoft che vede Cavalieri, Samurai e Vichinghi affrontarsi in sanguinose e interminabili battaglie per il dominio e la supremazia. Il gioco punta soprattutto sul multiplayer online, che permette ai giocatori di sfidarsi in diverse modalità, tra duelli, risse, deathmatch o conquista del territorio, e di sperimentare le abilità e potenzialità di ciascuno degli eroi disponibili. Tuttavia, For Honor possiede anche una campagna dedicata alla storia, giocabile in modalità cooperativa o in single player, che mette il giocatore nei panni di tre diversi personaggi, per spiegargli gli avvenimenti che hanno generato la guerra, gli ideali e le caratteristiche di ciascuna fazione.



Stando alle prime opinioni espresse in rete, molti giocatori non sembrano interessati alla campagna, e preferiscono invece lanciarsi subito nelle battaglie multiplayer. Tuttavia, non mancano coloro che, per apprendere le basi del gioco, hanno intenzione di completare innanzitutto la modalità storia. E voi, invece, cosa deciderete di fare con For Honor? Completerete la campagna o vi dedicherete subito al multiplayer?