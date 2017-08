Frequenti ancora le sale giochi?

C'è stato un periodo in cui le sale giochi costituivano un elemento fondamentale per lo svago dei ragazzi: rappresentavano soprattutto un luogo di incontro con amici e coetanei, e per coloro che non possedevano console o computer per giocare ai videogiochi, erano la soluzione ideale per poter dar sfogo a questo passatempo.



Col passare degli anni, però, le cose sono cambiate, le console casalinghe si sono diffuse sempre più, e la popolarità delle sale giochi è diminuita in maniera drastica: ad oggi, chiunque può accostarsi al mondo dei videogames senza spostarsi da casa propria, con una delle varie console in vendita, con il proprio computer o semplicemente lo smartphone, e di conseguenza, i cabinati hanno perso una buona parte del proprio pubblico.



Tuttavia, guardandoci intorno, noteremo che non tutte le sale giochi sono rimaste vuote: non è difficile vedere giocatori nostalgici o anche giovanissimi divertirsi con i sistemi arcade, soprattutto in compagnia. E voi, cosa ne pensate? Frequentate ancora le sale giochi o le avete abbandonate definitivamente?