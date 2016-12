Games with Gold: qual è il miglior gioco gratis di Gennaio 2017?

Microsoft ha annunciato la line-up Games with Gold per il primo mese del 2017. Tutti gli abbonati al servizio premium Xbox LIVE potranno scaricare gratuitamente quattro giochi, come di consueto: nello specifico, si tratta di World of Van Helsing Deathtrap e Killer Instinct Season 2 per Xbox One, oltre a The Cave e Rayman Origins per Xbox 360, giocabili anche su One via retrocompatibilità. Ti chiediamo: qual è il miglior gioco Games with Gold di Gennaio 2017?