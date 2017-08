Gamescom 2017: qual è stato il miglior annuncio dell'evento Microsoft?

Anche quest'anno, Microsoft ha deciso di proporre uno speciale showcase per la Gamescom di Colonia, trasmesso in diretta streaming domenica 20 agosto. Durante la trasmissione sono intervenuti diversi sviluppatori a parlare dei propri giochi, presentando trailer e novità, e non sono mancati annunci interessanti come l'apertura dei preordini di Xbox One X, il reveal di Xbox One X Project Scorpio Edition, l'arrivo in Italia di Xbox Design Lab e la presentazione di nuovi titoli (Jurassic World Evolution) E voi, avete seguito la diretta? Qual è stato il miglior annuncio dello showcase Xbox@Gamescom 2017?