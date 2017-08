Gamescom 2017: qual è stato il miglior annuncio della conferenza EA?

Anche quest'anno, Electronic Arts è stata presenta alla Gamescom di Colonia, organizzando e trasmettendo, in occasione della fiera videoludica tedesca, una speciale conferenza dedicata ai propri titoli di punta. Sono stati presentati sul palco diversi annunci e filmati, su alcuni dei titoli più attesi e apprezzati dal pubblico, come Battlefield 1, FIFA 18, Star Wars Battlefront 2 e Need For Speed Payback. E voi, avete seguito la conferenza? Quale annuncio è stato il vostro preferito?