Giochi ancora a Pokemon GO?

Nel corso del 2016, Pokemon GO ha scatenato un vero caso mediatico, conquistando incassi da record e lanciando una vera e propria tendenza. Con il tempo, però, complici alcune politiche restrittive e l'assenza di nuovi contenuti, una vasta porzione di pubblico ha abbandonato il gioco, nonostante continui ad avere un buon numero di utenti attivi. Di recente, Niantic ha deciso di introdurre qualche novità, come i Baby Pokemon, senza dimenticare l'arrivo dell'app per Apple Watch, due fattori che sembrano essere riuscite a riaccendere l'interesse nei confronti di Pokemon GO, che è tornato rapidamente in cima alle classifiche, tanto da diventare l'app più scaricata su App Store nel 2016. E voi, giocate ancora a Pokémon GO o avete deciso di terminare la vostra carriera di allenatori?