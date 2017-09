L.A. Noire: su quale piattaforma (ri)giocherai il titolo Rockstar?

Nella giornata di ieri Rockstar Games ha annunciato l'arrivo di L.A. Noire su Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e HTC Vive. I rumor che parlavano di una possibile riedizione del gioco si susseguivano effettivamente da molti mesi e si sono rivelati infine corretti.



La versione Switch godrà di controlli ottimizzati per i Joy-Con mentre le edizioni Xbox One e PS4 godranno di un comparto tecnico migliorato con il supporto per la risoluzione 4K su Xbox One X e PlayStation 4 Pro. Infine, l'edizione per HTC Vive (denominata L.A. Noire The VR Case Files) includerà sette casi tratti dal gioco originale, riproposti in Realtà Virtuale.



Approfitterai di questa riedizione per giocare (o rigiocare) con L.A. Noire? Se sì, su quale piattaforma comprarai il titolo Rockstar?