Ti è piaciuto il nuovo video gameplay multiplayer di Mass Effect Andromeda?

Come promesso da BioWare, ieri è stato pubblicato in rete un filmato dedicato al multiplayer di Mass Effect Andromeda. Il video, della durata di circa cinque minuti, offre al pubblico uno sguardo approfondito alla modalità multiplayer dell'attesissimo titolo.



Per completare le missioni disponibili, sarà possibile giocare insieme ad un massimo di 3 amici, ed eliminare così i nemici o conquistare gli obiettivi richiesti. E voi, avete guardato il filmato? Cosa ne pensate della modalità multiplayer di Mass Effect Andromeda, secondo quanto visto finora?