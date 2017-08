Mass Effect Andromeda non riceverà altri contenuti per il single player: cosa ne pensi?

Con una nota pubblicata sul sito ufficiale, BioWare ha annunciato di non avere in programma altri contenuti single player per Mass Effect Andromeda, confermando di fatto i rumor circolati nei mesi scorsi. Lo studio non lavorerà a nuovi DLC per la storia, mentre il supporto multiplayer dovrebbe continuare con nuove missioni APEX e con la probabile pubblicazione di contenuti extra non ancora annunciati.



Lo studio fa sapere che la trama di Mass Effect Andromeda sarà espansa tramite fumetti e romanzi in arrivo nei prossimi mesi, in ogni caso lo studio non pubblicherà ulteriori contenuti per la campagna. Cosa ne pensi di questa scelta di BioWare?