Mass Effect Andromeda non sarà doppiato in italiano: cosa ne pensi?

Tramite un messaggio pubblicato su Twitter da Aaryn Flynn di BioWare, abbiamo da poco avuto la conferma che Mass Effect Andromeda non sarà doppiato in italiano. Il gioco sarà interamente sottotitolato nella nostra lingua, ma le voci, purtroppo, rimarranno in inglese. Al momento, lo studio non ha chiarito quali siano le motivazioni dietro a questa scelta, ma sono molti i giocatori rimasti in disappunto per via di questa notizia, alcuni sono addirittura disposti ad annullare il proprio preordine a causa della mancanza del doppiaggio in italiano, e le eventuali difficoltà che potrebbero derivarne, soprattutto per chi non ha molta dimestichezza con l'inglese.



Bisogna riconoscere che ormai non sono molti i giochi che vengono doppiati in italiano, e se da una parte questo elemento può apparire irrilevante per coloro che riescono a comprendere l'inglese o non hanno problemi con i sottotitoli, la mancanza delle voci nella propria lingua può rappresentare un vero ostacolo per altri giocatori meno pratici con le lingue straniere. E voi, cosa ne pensate di questa scelta di BioWare? Siete delusi, o non fa alcuna differenza per voi?