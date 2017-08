Mewtwo arriva su Pokemon Go: lo catturerai?

Ninantic ha da poco annunciato che, prossimamente, il Pokemon Mewtwo farà il suo ingresso in Pokemon Go nelle Battaglie Raid Esclusive. Dopo aver fatto il suo debutto in Giappone con uno speciale evento, quindi, il mostriciattolo diverrà disponibile anche in Europa. Si tratta di uno dei Pokemon leggendari più forti e più desiderati dai giocatori, e sono in molti gli utenti che iniziano già a prepararsi per il suo arrivo, con l'intento di catturarlo il prima possibile. E voi, ci proverete?