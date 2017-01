Multiplayer in locale: quanto ne senti la mancanza?

Prima dell'avvento del multiplayer online, ai tempi in cui non era semplice connettere ad internet una console ed era impensabile giocare una partita in compagnia di qualcuno che si trovava dall'altra parte del mondo, l'unico modo per condividere i propri giochi con gli amici era il multiplayer in locale. Serviva qualche controller in più, bisognava essere tutti nella stessa stanza, e se il gioco in questione lo permetteva, potevamo sfidarci l'un l'altro o aiutarci per portare a termine un livello. Si trattava di un multiplayer totalmente diverso da quello al quale siamo abituati ora, un modo di giocare che creava anche un'occasione per stare insieme e divertirsi senza avere a disposizione una connessione Wi-Fi.



I tempi sono cambiati, e adesso non solo quasi tutti i giochi sono muniti di funzionalità online e multiplayer cooperativo o competitivo, ma la maggior parte di essi ha totalmente eliminato la possibilità di condividere lo schermo con un amico e giocare insieme fisicamente, anziché virtualmente. Da una parte è meglio così: lo split-screen può essere davvero scomodo, avere il tempo di incontrarsi solo per giocare non è sempre semplice, ed è facile intuire la strategia dell'avversario se possiamo dare una sbirciatina alle sue dita sul pad. Eppure, soprattutto a detta dei giocatori più veterani, la mancanza di quelle sfide si sente, il gusto di giocare insieme non è lo stesso. E voi, cosa ne pensate? Quanto sentite la mancanza del multiplayer in locale?