Naughty Dog e il suo futuro: quale gioco vorreste che il team sviluppasse?

Dopo l'uscita di Uncharted: L'eredità perduta, ormai prossima, Naughty Dog dovrà sicuramente iniziare a lavorare su un nuovo progetto. Il team aveva confermato che non ci sarebbe stato un nuovo capitolo di Uncharted, e che Fine di un Ladro, il quarto capitolo, avrebbe segnato la fine dell'avventura di Nathan Drake. Tuttavia, si direbbe che gli sviluppatori potrebbero averci ripensato. Shaun Escayg, infatti, parlando del futuro dei progetti del team ha affermato: "Non sappiamo cosa abbia in serbo il futuro, ma sì, potrebbe essere qualcosa di nuovo, o magari un altro Uncharted, chi lo sa. Naughty Dog non ha paura di esplorare l'ignoto."



Questa dichiarazione lascia spazio a qualsiasi possibilità. Cosa avrà in serbo Naughty Dog per il futuro? E voi, che genere di gioco vorreste che il team sviluppasse?