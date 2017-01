Nintendo conferma che non ci saranno altri giochi per Wii U: qual è il tuo titolo preferito per la console?

Pochi giorni fa, Nintendo ha confermato che The Legend of Zelda: Breath of the Wild sarà l'ultimo gioco che la compagnia svilupperà per Wii U. La console ormai si appresta a lasciare il posto al nuovo arrivato Nintendo Switch, e di conseguenza è normale che, un po' per volta, si spengano le luci della ribalta su di essa. Di certo, questa notizia potrebbe essere spiacevole per gli utenti a cui piace Wii U, ma ormai è cosa nota che, purtroppo, la piattaforma non abbia ottenuto il successo sperato. Negli anni, Nintendo ha pubblicato diversi titoli degni di nota per Wii U, e di seguito potete trovare una selezione dei venti giochi scelti tra i più popolari. Ora che ci avviciniamo alla fine del ciclo vitale della console, qual è stato il vostro preferito?