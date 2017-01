Nintendo Switch: cosa ne pensi del prezzo europeo di console, giochi e accessori?

Nintendo ha ufficializzato la scorsa settimana il prezzo di Switch e da poco conosciamo anche il costo degli accessori e dei giochi. La console sarà venduta in Europa a 329.99 euro, un prezzo decisamente più alto rispetto ai 299 dollari richiesti in Nord America, situazione del resto già verificatasi anche con PlayStation 4 Pro, il cui costo è aumentato di 10 euro nel nostro paese rispetto al listino ufficiale. Esistono già offerte e promozioni per risparmiare sull'acquisto di Switch, mentre non sembrano esserci particolari sconti per quanto riguarda accessori come il Controller Pro, i Joy-Con aggiuntivi e il Charging Grip per ricaricare i Joy-Con. Cosa ne pensi dei prezzi della nuova console Nintendo, dei giochi e delle periferiche?