Nintendo Switch Mini: cosa ne pensi di un'ipotetica versione compatta della console?

Da tempo ormai si parla dell'ipotetico lancio di Switch Mini, ovvero di una versione più piccola e compatta della console pensata soprattutto per i giocatori più giovani, dato che le dimensioni e il peso dell'attuale console possono risultare scomodi per i bambini.



Molti analisti danno per certo un redesign della console per il Natale 2018 o al più tardi per l'anno successivo: Nintendo non ha ancora annunciato nulla a riguardo e come da tradizione la casa di Kyoto non commenta rumor e speculazioni... In ogni caso, non è da escludere che la compagnia abbia in mente qualcosa del genere, quindi ti chiediamo: cosa ne pensi di un'ipotetica versione "Mini" di Switch?