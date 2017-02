Nintendo Switch: quale gioco acquisterai al lancio della console?

Si avvicina il lancio di Nintendo Switch: la nuova console, che sarà in vendita a partire dal prossimo 3 marzo, può contare su un'interessante line-up di lancio che include alcuni tra i titoli maggiormente attesi dal pubblico, come The Legend of Zelda Breath of the Wild, Super Bomberman R, Snipperclips o l'innovativo 1-2-Switch, da giocare in compagnia degli amici, che permette di sfruttare al massimo le potenzialità esclusive dei Joy-Con, ma non mancano interessanti titoli indie, come le riedizioni complete di The Binding of Isaac e Shovel Knight. E voi, avete già deciso quale gioco accompagnerà l'acquisto della console? Quale tra i titoli del mese di lancio giocherete per primo?



Nota Bene - Sono stati presi in esame tutti i titoli in uscita nella finestra di lancio europea per l'intero mese di marzo e non solamente al day one.