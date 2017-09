Nintendo Switch: quali nuove colorazioni vorresti per i Joy-Con?

Dopo iinsieme ade ia tema, Nintendo continua a personalizzare questi accessori e ora propone laispirata a. Sin dal lancio di Switch, gli utenti hanno cercato di, attraverso adesivi, cover protettive, o appositi servizi online che offrono questa possibilità. Sono in molti a pensare che in futuro vedremo nuove varianti e colorazioni, magari legate ad edizioni limitate o dedicati a specifici videogiochi in arrivo su Switch.