Nintendo Switch: a sei mesi dal lancio, sei soddisfatto della console?

Sono ormai passati sei mesi dal lancio di Nintendo Switch. La nuova console ibrida di Nintendo sembra aver conquistato gran parte dei giocatori in Giappone, dove le scorte continuano a scarseggiare nei negozi per via della grande richiesta, e le vendite rimangono sempre al top, ma sembra che Switch abbia riscosso un buon successo anche in Occidente, dove ha registrato un lancio più che memorabile.



In questo lasso di tempo, il parco titoli della console si è arricchito con molti giochi, tra esclusive, multipiattaforma, indie, nuove IP e così via. Le terze parti sembrano determinate nel supportare la piattaforma e la casa di Kyoto continua ad aggiornare i titoli first party, che figurano tra i più popolari nel panorama videoludico. E voi, cosa ne pensate dei primi 6 mesi di Nintendo Switch? Vi ritenete soddisfatti della console?