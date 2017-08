Portate le console con voi in vacanza?

Le vacanze estive sono un buon periodo per staccare la spina e rilassarsi, che si decida di andare al mare, in montagna, o in visita in luoghi nuovi. Tuttavia, ci sono alcuni giocatori che proprio non riescono a fare a meno della propria passione, e portano con sé console e videogiochi per potersi divertire anche durante le vacanze.

E voi, da che parte state? Portate con voi delle console durante le vacanze, o preferite dedicarvi solo al relax?