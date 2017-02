Preferisci acquistare singolarmente i DLC o il Season Pass?

Di recente, Nintendo ha annunciato un Expansion Pass per The Legend of Zelda Breath of The Wild, che permetterà ai giocatori di accedere a dei nuovi contenuti esclusivi che saranno disponibili nel corso del 2017. La notizia ha suscitato non poco clamore nei fan affezionati della serie, rimasti stupiti o in disappunto riguardo a questa iniziativa, con la quale la compagnia sembra voler seguire un modello che si afferma sempre di più nel mercato videoludico, e che sta, poco a poco, convincendo anche i giocatori, che sempre più spesso acquistano i Season Pass non appena sono disponibili, per approfittare dei vantaggi offerti.



Di certo, un Season Pass costa di meno rispetto all'acquisto di ogni singolo DLC, e può inoltre garantire dei contenuti bonus, tuttavia può anche rivelarsi controproducente, perché la maggior parte dei giocatori non conosce tutti i suoi contenuti al momento dell'acquisto: si rischia quindi di rimanerne delusi, in caso sia previsto un DLC non particolarmente gradito. Per questo motivo, molti utenti preferiscono acquistare singolarmente i contenuti aggiuntivi, in modo da poter scegliere con cura quelli più appropriati. E voi, invece, cosa ne pensate? Acquistate i Season Pass senza pensarci due volte o preferite valutare bene le espansioni offerte?