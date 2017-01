Project Scorpio: quale sarà il prezzo di lancio?

Recentemente siamo tornati a parlare di Project Scorpio grazie a un leak di Digital Foundry che ha diffuso nuovi dettagli sulle (presunte) caratteristiche tecniche della prossima console Microsoft, leak poi ripreso in seguito da altri insider che hanno svelato ulteriori informazioni in merito alle specifiche di Scorpio. Al momento le uniche certezze sembrano il pieno supporto per il gaming in 4K nativo e per la Realtà Virtuale, per saperne di più dovremo inevitabilmente attendere l'E3 di Los Angeles (a meno che Microsoft non decida di presentare la piattaforma in uno speciale evento dedicato).



Xbox Scorpio sembra puntare tutto sulla potenza, vi chiediamo quindi, quale potrebbe essere il suo ideale prezzo di lancio? Phil Spencer ha più volte ribadito che la console avrà un prezzo premium mentre per l'analista Michael Pachter il costo non dovrebbe superare i 399 dollari. A voi la parola!