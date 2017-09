Qual è il gioco per console e PC più atteso di Settembre 2017?

Settembre si prospetta un mese decisamente ricco dal punto di vista delle nuove uscite, grazie all'arrivo di titoli come Destiny 2, FIFA 18, Pro Evolution Soccer 2018, Total War Warhammer 2, Dishonored La Morte dell'Esterno, Marvel vs Capcom Infinite, NBA 2K18, Project CARS 2, Cuphead, Monster Hunter Stories e Divinity Original Sin 2, solamente per citarne alcuni. Qual è il gioco più atteso di Settembre 2017?