Qual è il gioco per PC e console più atteso della primavera? (La Finale)

Negli scorsi giorni, vi abbiamo proposto due sondaggi per eleggere il gioco più atteso di questa stagione primaverile. Si tratta di certo di un periodo ricco di titoli in uscita, tra attesissimi sequel di franchise storici e nuove IP. Stando ai voti raccolti, i giochi più attesi sono soprattutto titoli Tripla A come Mass Effect Andromeda, Prey, Persona 5 e Injustice 2 ma non mancano produzioni di minor calibro, ma ugualmente interessanti, come Yooka-Laylee, Thimbleweed Park e RIME. Adesso, quindi, siamo alla finale: qual è il gioco più atteso della primavera?