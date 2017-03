Qual è il gioco per PC e console più atteso della primavera? (Parte 1)

Si avvicina la primavera, una delle stagioni più ricche dell'anno, videoludicamente parlando. E anche quest'anno, sono davvero tantissimi i titoli concentrati nel perido che va da fine marzo a metà giugno: Mass Effect Andromeda, Yooka-Laylee, Persona 5, Sniper Ghost Warriors 3, Syberia III, Impact Winter, Outlast 2, Dragon Quest Heroes II, Little Nightmares e Warhammer 40:000 Dawn of War III, solamente per citarne alcuni.



Abbiamo deciso di indire un sondaggio (diviso in più parti) per eleggere il gioco più atteso dell'autunno: nota bene, abbiamo inserito anche giochi remastered e DLC (tra cui l'attesissimo The Ringed City di Dark Souls III) per dare modo a tutti di votare in base ai propri gusti. I dieci titoli più votati di oggi si scontreranno con i dieci più votati del prossimo sondaggio e si sfideranno nella finalissima che verrà proposta nei prossimi giorni.