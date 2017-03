Qual è il gioco per PC e console più atteso della primavera? (Parte 2)

Continua il nostro viaggio per eleggere il gioco più atteso della primavera 2017! Quella che sta per iniziare è indubbiamente una delle stagioni più ricche dell'anno, videoludicamente parlando: sono davvero tantissimi i titoli concentrati nel perido che va da fine marzo a metà giugno: Prey, Injustice 2, Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia, RIME, Get Even e Tekken 7, solamente per citarne alcuni.



Per questo abbiamo deciso di indire un sondaggio (diviso in più parti) per eleggere il gioco più atteso della primavera: nota bene, abbiamo inserito anche giochi remastered e DLC per dare modo a tutti di votare in base ai propri gusti. I dieci titoli più votati di oggi si scontreranno con i dieci più votati del primo sondaggio e si sfideranno nella finalissima che verrà proposta nei prossimi giorni.