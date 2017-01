Qual è il gioco per Switch che attendi maggiormente?

Con la presentazione di Nintendo Switch, la casa di Kyoto ha sorpreso il pubblico anche per via della sua interessante lineup di lancio e dei numerosi annunci per i titoli in arrivo. Ad attirare maggiormente le attenzioni del pubblico sono stati soprattutto Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda Breath of the Wild e Splatoon 2, ma i giocatori hanno mostrato fervente interesse anche per gli altri giochi annunciati, come Fire Emblem Warriors e Xenoblade Chronicles 2. Inoltre, la console vanterà altri titoli degni di nota, come i nuovi capitoli della serie Shin Megami Tensei e Dragon Quest. E voi, invece, quale gioco per Nintendo Switch attendete di più?