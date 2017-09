Qual è il gioco più atteso dell'autunno 2017? (La Finalissima)

Negli scorsi giorni, vi abbiamo proposto due sondaggi per eleggere il gioco più atteso della stagione autunnale. Si tratta certamente di un periodo ricco di titoli in uscita, tra attesissimi sequel di franchise storici e nuove IP. Stando ai voti raccolti, i giochi più attesi sono soprattutto titoli Tripla A come Assassin's Creed Origins, La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra, Super Mario Odyssey, Wolfenstein The New Colossus e South Park Scontri Di-Retti. Tanti voti anche per SNES Mini, L.A. Noire Remastered e The Frozen Wilds, prima espansione di Horizon Zero Dawn. Adesso siamo arrivati alla finale: qual è il gioco più atteso dell'autunno?