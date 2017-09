Qual è il gioco più atteso della stagione autunnale? (Parte 1)

L'autunno è una stagione di vitale importanza per le uscite videoludiche, e anche quest'anno, non fa eccezione. Nei prossimi mesi arriveranno tantissimi titoli degni di nota, come Super Mario Odyssey, Wolfenstein II The New Colossus, Assassin's Creed Origins, Star Wars Battlefront 2, Call of Duty WWII, Forza Motorsport 7 e Need for Speed Payback, solamente per citarne alcuni.



Abbiamo deciso di indire un sondaggio (diviso in più parti) per eleggere il gioco più atteso della primavera. Nota Bene: abbiamo inserito anche giochi remastered e DLC per dare modo a tutti di votare in base ai propri gusti. I dieci titoli più votati di oggi si scontreranno con i dieci più votati del prossimo sondaggio, i venti giochi più votati dai lettori di Everyeye.it si sfideranno per vincere il premio di gioco più atteso dell'autunno 2017. Aspettiamo i vostri voti!