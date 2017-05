Qual è il gioco più atteso di Giugno 2017 per PC e console?

Giugno si prospetta un mese interessante per i videogiocatori PC e console, grazie all'arrivo di titoli come Tekken 7, ARMS, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, DiRT 4, The Elder Scrolls Online: Morrowind, WipEout Omega Collection, Farming Simulator 18, MotoGP 17, Final Fantasy XIV Stormblood, Nex Machina, Micro Machines World Series e Get Even, solamente per citarne alcuni. Qual è il gioco più atteso di Giugno 2017?