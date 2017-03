Qual è il gioco più atteso di Marzo 2017 per PC e console?

Marzo si prospetta un mese davvero ricco per quanto riguarda le nuove uscite su PC e console. Tra i titoli in arrivo nei prossimi 30 giorni troviamo Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, The Legend of Zelda Breath of the Wild (disponibile su Nintendo Switch e Wii U), NieR Automata e Mass Effect Andromeda, solamente per citarne alcuni. Marzo è inoltre il mese di debutto della nuova console Nintendo, la quale arriverà nei negozi accompagnata non solo dal già citato nuovo episodio di Zelda ma anche da titoli come Snipperclips e Super Bomberman R. E la lista delle novità per tutte le piattaforme potrebbe continuare ancora a lungo... Qual è il gioco di Marzo che attendi maggiormente?