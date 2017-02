Qual è l'aspetto che ti piace di più nei giochi di tipo soulslike?

Quello dei soulslike è un sottogenere che si è fatto avanti solo negli ultimi tempi, sulla scia della serie Souls di From Software: si tratta di videogiochi che condividono alcuni elementi fondamentali e meccaniche di gameplay alquanto punitive, ma soprattutto una difficoltà piuttosto elevata con delle sfide che possono mettere a dura prova la pazienza del giocatore.



Partendo da Demon's Souls, passando per la trilogia di Dark Souls e il sanguinoso Bloodborne, sono stati diversi gli studi di sviluppo che hanno seguito questa scia, come CI Games con Lords of the Fallen, o il più recente Nioh di Team Ninja, disponibile da ieri in Europa. Si tratta di videogiochi che non hanno mezze misure, ma che riescono comunque a conquistare i giocatori, che non si scoraggiano e insistono fino a superare ogni difficoltà. E voi, cosa ne pensate dei cosiddetti soulslike? Tra le più importanti caratteristiche che contraddistinguono il genere, quali sono quelle che vi piacciono di più e che vi spingono ad andare avanti?