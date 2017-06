Qual è il miglior gioco gratis PlayStation Plus di Giugno 2017?

Sony Interactive Entertainment ha reso noto l'elenco dei giochi che faranno parte della Instant Game Collection di Giugno 2017, e che i giocatori abbonati al servizio PlayStation Plus potranno scaricare gratuitamente a partire dal prossimo martedì. Questo mese troviamo Killing Floor 2 e Life is Strange per PS4, Abyss Odyssey e WRC 5 World Rally Championship per PS3, oltre a Spy Chamaleon e Neon Chrome per PlayStation Vita, entrambi compatibili con PlayStation 4. Qual è il miglior gioco del mese secondo voi?